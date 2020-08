Earth Defense Force 5 : Une édition physique le 18 septembre sur PS4

Disponible en Occident depuis 2018 sur PlayStation 4 et l’an dernier sur PC, Earth Defense Force 5 va avoir droit à une édition physique le 18 septembre prochain sur la console de Sony.

Maudits insectes aliens !

Comme indiqué sur son compte Twitter officiel, Just For Games se chargera de la distribution de cette version du jeu en France. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes contre la somme de 39,99€. Rappelons que le titre est un shooter en 3D jouable seul ou en coopération, en local en écran splitté et en ligne jusqu’à 4 joueurs. Votre objectif est de défendre la ville de Tokyo en l’an 2022 contre une invasion extraterrestre essentiellement constituée d’insectes géants.