EA Sports FC 25 sera dévoilé le 17 juillet, voici la jaquette de l’édition Ultimate avec Zidane, Bellingham, Buffon, Bonmati et Beckham

Avec plein de trophées à l’affiche (donc sans Harry Kane)

L’attente est désormais presque terminée. Si vous avez hâte de mettre de côté EA Sports FC 24 pour vous découvrir un nouvel épisode qui pourrait potentiellement changer la donne, rendez-vous le mercredi 17 juillet prochain à 18 heures (ou 17h57 selon YouTube) pour découvrir le premier trailer officiel d’EA Sports FC 25.

En attendant de voir les premières images de cet épisode, on sait déjà qui figure sur la jaquette de l’édition Ultimate du jeu, autrement dit la plus onéreuse. Et c’est un sacré vivier de talents qui nous est proposé, avec plusieurs générations puisque si l’on y retrouve les jeunes Aitana Bonmatí et Jude Bellingham, on y voit aussi David Beckham, Gianluigi Buffon et notre Zizou national poser en tant que légendes de ce sport. On saluera le fait de revenir à une photo traditionnelle plutôt que de présenter les joueurs et joueuses avec leur avatar virtuel, puisque EA Sports FC 24 s’est bien planté à ce sujet l’année dernière.

Si l’on en croit les rumeurs, EA Sports FC 25 devrait être disponible dès le 27 septembre.