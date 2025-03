EA Sports FC 25 : Arrivée de la deuxième équipe Fut Birthday !

Deuxième équipe FUT Birthday !

16 ans que les joueurs et joueuses profitent et rage sur le mode Ultimate Team. EA Sports nous offre, pour fêter cela, la seconde équipe de l’événement Fut Birthday, et attention, ça envoie encore du lourd ! Les joueurs et joueuses qui ont la chance d’être de la partie ont, comme pour la première équipe, 5 étoiles de mauvais pied ET de gestes techniques, sympa non ? Voici la liste complète :

Van Dijk (95)

Kerr (94)

Alvarez (94)

Musiala (94)

Zaïre-Emery (94)

Gabriel Martinelli (94)

Nico Williams (93)

Dimarco (93)

Swanson (93)

Alaba (93)

Gavi (92)

Maguire (92)

Inigo Martinez (92)

Toone (92)

Hasegawa (91)

Matheus Cunha (91)

Zaha (91)

Antonia Silva (91)

Gnabry (91)

Cascarino (90)

Paredes (90)

Wubben-Moy (89)

Zubimendi (89)

Mandanda (88)

Acosta (88)

Reuteler (88)

Nusa (88)

Semenyo (88)

Ce n’est pas tout, vous allez pouvoir également packer ces Icônes et ces Héros : Beckham (94), Dalglish (94), Sneijder (93), Campbell (93), Pichon (92), Lineker (92), Smolarek (92), Govou (92), Ricardo Carvalho (91).

EA Sports FC 25 est disponible depuis le 27 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series.