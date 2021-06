E3 2021 : Que peut-on espérer de Nintendo ? Nos attentes en vidéo

Après avoir fait le point sur nos attentes du côté d’Ubisoft ou encore Square Enix, on s’arrête aujourd’hui sur Nintendo et son Direct prévu le 15 juin à 18 heures. Le constructeur japonais est attendu au tournant puisque pour l’instant, nous ne connaissons pas encore beaucoup de jeux à venir pour cette seconde moitié de l’année 2021.

Cela tombe bien puisque le Nintendo Direct nous présentera plus de 40 minutes de nouveautés avec un focus sur les sorties à venir dans les prochains mois. Si l’on ne misera pas trop sur le retour de Bayonetta 3 et Metroid Prime 4, on peut tout de même espérer voir Shin Megami Tensei V, Zelda Skyward Sword HD ou encore Splatoon 3.

On vous partage nos attentes et spéculations dans cette vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus sur l’E3 2021, vous pouvez consulter notre page dédiée, où l’on centralise également les annonces du Summer Game Fest.