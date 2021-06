E3 2021 : Que peut-on espérer d’Ubisoft ? Nos attentes en vidéo

Dans quelques jours débuteront les festivités liées à l’E3 2021 et au Summer Game Fest. Ubisoft compte bien nous présenter son line-up de fin d’année avec une présentation dédiée avec leur format habituel, l’Ubisoft Forward. Celui-ci aura lieu le samedi 12 juin à 21 heures et si l’on a déjà eu quelques précisions sur les jeux présents, on en parle aujourd’hui.

Dans cette vidéo, on vous partage nos spéculations et nos attentes concernant cette simili-conférence avec bien sûr, Far Cry 6 ou encore Riders Republic qui devraient bien être présents. Pour plus d’informations sur toutes les futures annonces, vous pouvez consulter notre page dédiée à l’E3 2021 ou encore vous abonner à nos différents réseaux sociaux.