Shin Megami Tensei V : Combien de temps pour finir le jeu

5 ans après son annonce Shin Megami Tensei V en enfin disponible officiellement sur Nintendo Switch. La série d’Atlus propose ici un nouvel opus toujours centré sur une lutte entre les anges et les démons dans un contexte post-apocalyptique. La franchise peut compter sur de nouveaux fans grâce aux spin-off, Persona, qui récoltent désormais bien plus de succès, et notamment avec le petit dernier : Persona 5. Shin Megami Tensei V est tout de même un très bon JRPG comme le proclame notre test. Afin de vous aiguiller sur le temps de jeu, voici le temps nécessaire pour terminer Shin Megami Tensei V.

Quelle est la durée de vie de Shin Megami Tensei V

La série est réputé pour être difficile et très exigeante, mais c’est aussi ce qui fait son charme. Vous allez donc vous embarquer pour une longue aventure semée d’embuches qui demanderont une adaptation constante. Que ce soit pour EXP ou recruter des démons, puis les fusionner, vous passerez une grande partie de votre temps à confectionner de nouvelles équipes pour vaincre certains boss coriaces. Voici donc la durée de vie moyenne de Shin Megami Tensei V :

Histoire principale : 45 heures et plus environ.

: 45 heures et plus environ. Histoire principale + quêtes annexes : 55 heures et plus environ.

: 55 heures et plus environ. Finir le jeu à 100% : 70 heures et plus (estimation).

A noter qu’il est difficile de donner une durée de vie vraiment pertinente puisque votre temps de jeu va beaucoup dépendre du mode de difficulté (de notre côté, nous avons joué en mode normal), de vos connaissances de la série, et votre envie de débloquer toutes les fins. Après l’avoir terminé une première fois, vous aurez accès à un New Game Plus qui vous permettra de recommencer le titre plus rapidement. Il existe 4 fins en tout.

Shin Megami Tensei V est désormais disponible sur Nintendo Switch.