Marvel’s Guardians of the Galaxy, combien de temps pour finir l’histoire ?

C’est aujourd’hui que sort Marvel’s Guardians of the Galaxy, nouvelle production de Square Enix chapeautée par Eidos Montréal. Le titre nous présente une aventure inédite complétement orientée vers le solo, tout en nous plaçant dans les bottes de Star-Lord ainsi de cette équipe déjantée. Voici combien il faut de temps pour finir l’histoire de ce Marvel’s Guardians of the Galaxy.

Quelle est la durée de vie de Marvel’s Guardians of the Galaxy ?

Marvel’s Guardians of the Galaxy est un jeu essentiellement solo, qui ne dispose pas de multijoueur ou de mode coopération. Un jeu d’aventure en somme, qui se fait relativement en ligne droite. Voici la durée de vie de Marvel’s Guardians of the Galaxy selon nos estimations :

Histoire principale : environ 12 à 15 heures

: environ 12 à 15 heures Finir le jeu à 100 % : Plus de 20 heures

Cela dépend évidemment du mode de difficulté choisi. L’aventure est très linéaire en dehors de quelques embranchements servant à ramasser des costumes alternatifs et des composants pour améliorer vos capacités.

Mais finir le jeu à 100 % pour avoir les succès/trophées est un peu plus long, étant donné que certains se basent en fonction des choix que l’on va effectuer durant l’aventure.

Cela veut donc dire qu’il faudra parfois recommencer certains chapitres, voire même plusieurs morceaux d’affilé afin que ces choix aboutissent sur les conséquences voulues. En somme, un deuxième run est presque de mise ici, sachant qu’il va forcément plus vite avec le mode Nouvelle Partie +.

Pour en savoir plus sur ce Marvel’s Guardians of the Galaxy, n’hésitez pas à consulter notre guide complet ainsi que notre test.