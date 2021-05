Dungeons & Dragons: Dark Alliance sera disponible sur le Xbox Game Pass dès sa sortie

Après avoir diffusé 24 minutes de gameplay la semaine dernière, Dungeons & Dragons: Dark Alliance annonce par l’intermédiaire de Jeff Hatem, le patron du studio Tuque Games et son directeur créatif, qu’il rejoindra le Xbox Game Pass PC et Console ainsi que le Xbox Cloud Gaming dès sa sortie programmée au 22 juin prochain.

Le crossplay activé sur PC et les plateformes Xbox

En plus de dévoiler cette information, Jeff Hatem a partagé une autre bonne nouvelle pour les joueurs et les joueuses puisque l’action-RPG solo et coopératif mettant en scène les aventures de Drizzt Do’Urden, Catti-Brie, Wulfgar et Bruenor Marteaudeguerre sera crossplay sur PC et les plateformes Xbox.

Rendez-vous d’ici un peu plus d’un mois pour savoir ce que nous réserve Dungeons & Dragons: Dark Alliance sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S.