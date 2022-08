Dune : Le jeu de Funcom (Conan Exiles) pourrait bientôt se montrer

Le film Dune de Denis Villeneuve a visiblement remis cette œuvre culte sur le devant de la scène, et on voit de plus en plus de projets d’adaptateurs fleurir ces derniers temps. On a déjà eu droit à Dune: Spice Wars chez Shiro Games, qui explorait plutôt le genre de la stratégie, et Funcom compte bien utiliser cet univers comme décor pour son prochain jeu de survie. Ce dernier pourrait bientôt être révélé au grand public, si l’on devine l’intention derrière le dernier tweet de l’insider The Snitch.

Une autre annonce de la Gamescom ?

Si vous suivez l’actualité, vous connaissez peut-être déjà The Snitch, qui ne s’est que rarement trompé et qui s’amuse à leaker des choses sans jamais trop en dire, histoire de nous laisser jouer aux devinettes. Son dernier tweet ne contient qu’une image qui fait évidemment penser à l’univers de Dune, avec un personnage qui a visiblement été photoshopé pour lui rajouter une sacrée perruque.

Il n’en faut pas plus pour penser au jeu de survie Dune qu’est en train de préparer Funcom, après s’être attaqué à Conan Exiles. On avait déjà eu droit à quelques concepts-arts pour le titre, mais rien de plus concret. Et avec la Gamescom qui se rapproche, difficile de ne pas penser à une présentation assez proche de ce jeu Dune. On arrêtera là le jeu des spéculations, mais on suivra ça de près.