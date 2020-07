PS5 : la manette DualSense présentée en détail vendredi à 18 heures

Tandis que les joueurs attendent de connaître le prix de la PS5 et guettent les précommandes, Sony compte bien s’attarder sur chaque détail de sa prochaine console pour essayer de convaincre le plus large public. L’éditeur passe donc beaucoup de temps à nous parler de sa manette, la DualSense, dont les retours haptiques sont vantés depuis le début. Et c’est Geoff Keighley qui aura la chance de nous en parler un peu plus demain.

This is the #PlayStation5 DualSense Controller. Tomorrow at Noon ET / 9 am PT, it's time to go hands on. Can't wait to tell you about my experience. https://t.co/Hp7WuLrjXk #SummerGameFest pic.twitter.com/hvxTouNrc1

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) July 16, 2020