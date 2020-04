Un joueur a recréé une célèbre scène du film The Room dans Dreams

Dreams, le jeu de Media Molecule permettant de créer à peu près tout et n’importe quoi, est un formidable terreau à projets ambitieux. On peut citer récemment le travail de l’utilisateur Badrobo82 qui propose un rendu presque photo-réaliste ou encore un jeu Avatar : Le dernier maître de l’air créé par un fan. Et parce que l’on a besoin de rire un peu pendant cette période de confinement, certains s’attellent à des productions un peu plus loufoques.

« Oh hi Mark »

The Room est un film culte de par son côté « nanar », et surtout de par ses scènes hilarantes car très mal jouées. Produit et réalisé par Tommy Wiseau (et accessoirement l’acteur vedette du film), les coulisses de ce tournage hors du commun ont même eu droit à un film réalisé par James Franco en 2017 avec « The Disaster Artist ». Le long métrage est en outre devenu un puits à « mème » sur la toile et il n’est donc pas étonnant de le voir reproduit sur Dreams.

On doit cette création à Ambiant_Mood qui a reproduit assez fidèlement la scène de la bouteille avec la réplique la plus culte du film : « Oh hi Mark » (et une petite surprise à la fin). Bien que le passage soit assez court, il promet de donner un libre accès aux modèles utilisés pour que d’autres puissent prendre le relais.

Dreams est disponible exclusivement sur PlayStation 4.