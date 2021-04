Dragon Quest Builders 2 sortira sur les consoles Xbox et le Game Pass le 4 mai

Ces derniers temps, il y a comme un certain rapprochement entre Square Enix et Microsoft. Preuve en est, nous avons eu plusieurs Final Fantasy et Kingdom Hearts qui ont fait leur entrée sur Xbox mais aussi la sortie surprise de Octopath Traveler. Il semblerait que le prochain soit Dragon Quest Builders 2, comme nous le montre la page Microsoft Store qui a été publiée un peu trop tôt.

Le spin-off Dragon Quest sur Xbox

Pour l’instant, Microsoft n’a pas communiqué officiellement sur le sujet, mais la boutique s’en charge : Dragon Quest Builders 2 arrivera sur Xbox One le 4 mai 2021. Il sera jouable avec le Xbox Play Anywhere, permettant de retrouver son aventure sur PC Windows 10, Xbox One et Xbox Series X|S. Mieux encore, le jeu sera inclus dans le Game Pass dès le jour de la sortie. Excellente nouvelle pour celles et ceux qui ont l’abonnement.

Bien sûr, s’il faudra attendre la confirmation de Square Enix et/ou Microsoft, nous avons suffisamment de détails pour cocher la date du 4 mai dans notre agenda. On notera qu’il s’agit bien du titre et de l’entièreté de ses contenus additionnels avec ses différents packs. Si vous voulez en savoir plus sur ce titre sorti en 2019 sur PC, PS4 et Switch, vous pouvez consulter notre test de Dragon Quest Builders 2.