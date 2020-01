Si Dragon Ball Z Kakarot a séduit pas mal de fans de la licence, Bandai Namco a encore du pain sur le planche, avec de nombreuses mises à jour en prévision. Le patch Day One améliorait déjà quelques aspects du jeu, notamment sur les temps de chargement longuets, mais Bandai Namco a visiblement conscience que cela ne suffisait pas encore.

Plusieurs patchs en prévision

Dragon Ball Z Kakarot nous présente un monde semi-ouvert, avec des grands terrains de jeu à explorer, mais le changement de zones peut parfois s’avérer être long. L’éditeur a pris note de tout cela, et nous promet sur Twitter de palier à ce défaut prochainement, et ce au travers de plusieurs mises à jour.

Il faudra donc probablement se montrer encore un peu patient avant de ne plus être gêné par cela, puisque cette correction pourrait prendre de nombreux patchs avant d’être totalement appliquée.

Dragon Ball Z Kakarot est disponible depuis le 17 janvier sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Vous pouvez déjà consulter nos guides sur le jeu et nos astuces.