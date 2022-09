Accueil » Actualités » Dragon Ball Z Kakarot arrive sur PS5 et Xbox Series et annonce un deuxième Season Pass

Suite à sa sortie sur Switch, on pensait qu’on en avait terminé avec lui, mais tel Freezer, Dragon Ball Z Kakarot revient encore et toujours. Bandai Namco était présent au Tokyo Game Show non pas pour nous annoncer un nouveau jeu Dragon Ball, mais pour donner un coup de jeune à ce Dragon Ball Z Kakarot, qui va pouvoir profiter de la puissance des consoles plus modernes pour vraiment s’épanouir. Et histoire de fêter ça, du nouveau contenu payant est en préparation.

Bardock inaugure le Season Pass

Bandai Namco et CyberConnect 2 prévoient donc de sortir des version PlayStation 5 et Xbox Series de Dragon Ball Z Kakarot, qui aura surtout pour mérite d’afficher une meilleure végétation et de rendre les textures un peu plus belles.

Cette mise à jour sera accompagnée par la sortie d’un deuxième Season Pass pour le jeu, qui sera découpé en trois DLC. Le premier nous racontera l’histoire du père de Goku, Bardock, qui adaptera l’épisode spécial « Bardock: Father of Goku ». Freezer sera le boss de ce contenu et aura droit à un combat spécial. On ne sait pas encore sur quoi porteront les deux autres DLC du Season Pass.

Cette version next-gen du jeu et le Season Pass seront disponibles quelque part dans l’année 2023, sans plus de précisions pour le moment.

Dragon Ball Z Kakarot est actullement disponible sur PC, Switch, PS4 et Xbox One.