Dragon Ball Z Kakarot fait le tour de ses fonctionnalités en vidéo

A quelques jours de son lancement, Dragon Ball Z Kakarot nous (re)fait les présentations. Bandai Namco a décidé de lâcher une nouvelle bande-annonce qui sert de trailer de vue d’ensemble et revient sur tout ce qu’il faut savoir sur le jeu. Mais elle fera surtout plaisir aux regardaient l’anime puisqu’elle prend la forme d’un aperçu comme on en avait l’habitude à la fin d’un épisode avec un « This time on Dragon Ball Z Kakarot ».

On y aperçoit donc quelques séquences de gameplay et les différents personnages que l’on croisera. On nous rappellera qu’il est question d’un action-RPG qui va retranscrire fidèlement les événements de DBZ, en partant de Raditz jusqu’à l’arc Boo et que l’on pourra également faire d’autres activités à côté, comme de la pêche ou encore se remplir la panse avec des bons petits plats.

Bref, la sortie est prévue le 17 janvier 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire notre dernier aperçu de Dragon Ball Z Kakarot. Il est disponible en précommande.