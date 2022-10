Dragon Ball Z Kakarot sortira le 13 janvier 2023 sur PS5 et Xbox Series

En plus de la sortie de Dragon Ball: The Breakers qui arrivera dans quelques jours, Bandai Namco compte aussi offrir une cure de jouvence à Dragon Ball Z Kakarot, qui n’est certes pas si vieux, mais qui n’avait pas encore eu droit à des versions PlayStation 5 et Xbox Series. La nouvelle a été officialisée en même temps que la mise en chantier d’un deuxième Season Pass pour le jeu, et l’éditeur japonais nous confirme aujourd’hui qu’il faudra attendre 2023 pour revoir Goku et compagnie en 4K.

Plus beau, plus fluide, plus rapide

Bandai Namco vient tout juste de diffuser un nouveau trailer pour l’action-RPG, qui nous montre à quoi le jeu va ressembler sur les consoles de nouvelle génération. Au programme de ces nouvelles versions, on retrouvera de la 4K et de l’action plus fluide avec 60 images par seconde, mais aussi des temps de chargement qui seront réduits.

Le titre sortira donc sur PS5 et Xbox Series le 13 janvier prochain, comme on l’apprend dans cette vidéo. Aucune date n’a encore été confirmée pour le premier DLC du Season Pass 2.

Dragon Ball Z Kakarot est actuellement disponible sur PC, Switch, PS4 et Xbox One. N’hésitez pas à consulter nos guides pour en savoir plus sur le jeu.