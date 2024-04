Dragon Ball: Sparking! Zero fait grossir son casting avec la présence de Beerus, Whis, Gohan et Videl

Pas de surprise pour ce casting

Ces scans permettent donc de confirmer que Beerus et Whis, deux personnages importants de Dragon Ball Super, seront bien de la partie et même jouables. Une évidence, mais qui n’était jusqu’ici pas confirmée.

Ils sont aussi rejoint par Gohan, qui, comme son papa et les autres Saiyans, aura droit à plusieurs versions. Ici, on le voir d’abord dans sa forme adulte avec son costume violet, qu’il portait notamment dans le dernier film de la saga. Mais on peut aussi voir que sa version alternative de l’arc du Futur (celle où il lui manque un bras) sera aussi jouable. En parlant de personnages venus du futur, Trunks montre ici une nouvelle forme avec laquelle il combat à l’épée. Enfin, on notera la présence de Videl, dans sa version fin Dragon Ball Z.

NEW SPARKING ZERO CHARACTERS! Beerus, Whis, Gohan, Videl, Future Gohan, and Trunks (Sword) pic.twitter.com/nq0u2ns8un — SLO (@SLOplays) April 16, 2024

Dragon Ball: Sparking! Zero sortira sur PC, PS5 et Xbox Series à une date encore inconnue.