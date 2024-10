Dragon Ball Sparking Zero : À quelle heure le jeu de combat sera-t-il jouable en France ?

Quand pourrez-vous jouer à l’édition standard de Dragon Ball Sparking Zero ?

Toutes celles et ceux qui ont précommandé le jeu dans des éditions spéciales peuvent y jouer depuis ce 8 octobre, avec un accès anticipé de trois jours. Le titre ne sort en effet que le 11 octobre pour le commun des mortels, dans son édition standard, la plus économique. Mais à quelle heure exactement ?

Les fans du manga ont tellement attendu le jeu qu’ils voudront sans doute le lancer dès que possible. Bandai Namco le sait, et a donc publié une carte du monde permettant de voir à quelle heure Dragon Ball Sparking Zero sera disponible, et ce dans les différents fuseaux horaires. Si l’on se fie à cette dernière, et si vous vous trouvez sur le fuseau horaire de Paris, vous pourrez donc jouer à Dragon Ball Sparking Zero dès le 11 octobre à minuit tout rond, sans attendre une minute de plus. Cela vaut évidemment pour les versions dématérialisées du jeu.

Dragon Ball Sparking Zero est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur le jeu pour plus d’informations.