DOOM: The Dark Ages : le Doom Slayer affrontera Cthulhu et son Royaume Cosmique

Une plongée dans un univers médiéval et cosmique

DOOM: The Dark Ages promet un retour brutal de la franchise après l’excellent DOOM Eternal. Cette fois-ci, le Doom Slayer est plongé dans une guerre médiévale contre les forces démoniaques. Dans un nouveau trailer diffusé par Sony et mettant en avant la version PS5 Pro du FPS, id Software révèle le « Royaume Cosmique », un nouveau domaine inspiré de l’œuvre de Lovecraft, caractérisé par une architecture cyclopéenne et des ennemis inédits tels que le « Cosmic Baron » et le « Kaca Demon ».

Notre héros est tellement dangereux qu’il pousse le diable et le seigneur cosmique Cthulhu à forger une alliance. Habitué du jeu vidéo, l’univers lovecraftien est une première pour la licence DOOM, et une nouvelle porte qui devrait étendre davantage le lore de la franchise. Côté gameplay, les développeurs rappellent que les combats mettent l’accent sur des affrontements au corps à corps, renforcés par de nouvelles armes comme le fléau, une masse enchaînée capable d’attaques rapides ou chargées, et une scie circulaire montée sur un bouclier, qui permet de parer et de contre-attaquer efficacement.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre dernière preview du jeu où nous avons pu le prendre en main pendant un peu plus de trois heures.

DOOM: The Dark Ages sortira le 15 mai prochain sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.