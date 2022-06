DONTNOD change de look et de nom pour devenir DON’T NOD

DONTNOD, le studio de développement, et éditeur depuis peu, profite de son 14eme anniversaire pour faire peau neuve. Pas de soucis pour la prononciation qui ne change pas mais il faut désormais écrire DON’T NOD. Naturellement, un nouveau logo a été créé pour l’occasion.

« Ne hochez pas la tête »

Connu pour ses jeux narratifs populaires tels que Life is Strange ou encore Vampyr, DON’T NOD s’est rapidement développé pour devenir plus indépendant en éditant ses propres jeux, mais aussi ceux d’autres créateurs partageant la même vision. Pour l’occasion, la firme s’offre un site flambant neuf et un nouveau logo dont on nous explique la signification :

Avec ce logo, nous souhaitions réintroduire l’apostrophe et l’espace entre “DON’T” et “NOD”, afin de donner tout son sens au nom “DON’T NOD”. DON’T NOD est composé de deux mots qui représentent, en tant qu’entreprise et dans les jeux que nous créons, notre tendance à ne pas avoir peur d’aller à contre-courant et de briser les codes, illustré également par le D brisé et le N visible à l’intérieur.

Oskar Guilbert, CEO de DON’T NOD, nous dit également ceci :

« Je suis très fier du parcours de DON’T NOD au cours de ces 14 dernières années. Le studio a évolué à bien des égards, avec une volonté forte de montrer la voie, en créant et en éditant des projets qui résonnent et confient à nos talents et à nos joueuses et joueurs le pouvoir d’inspirer le changement, aussi petit soit-il, à travers des histoires originales auxquelles chacune et chacun peut s’identifier. Cette nouvelle refonte visuelle nous aidera à véhiculer le cœur de notre identité. »

DONT’NOD profite aussi de cet anniversaire pour nous teaser 7 nouveaux projets à travers une vidéo mettant ce magnifique logo en scène. A vous d’essayer de deviner de quoi il s’agit, mais nous devrions probablement avoir des nouvelles pour au moins l’un d’eux durant ce mois de juin qui s’annonce très riche du côté des jeux vidéo.