Disney+ a maintenant droit à son application native sur PS5

La PlayStation 5 n’est pas qu’une machine de jeux, elle est aussi un support multimédia qui accueille tout un tas d’applications, notamment pour de la SVOD. Disney+ était bien accessible sur la console depuis qu’elle est disponible, mais il ne s’agissait en réalité que de l’application PS4, qui était donc limitée à du streaming en 1080p seulement. Cela change aujourd’hui avec l’arrivée de l’application PS5 native de Disney+.

Disney+ passe en 4K HDR sur PS5

Si votre seule option pour regarder les programmes Disney+ était de passer par votre PS5 (ou si c’était plus pratique pour vous comme cela), bonne nouvelle, votre expérience va maintenant être améliorée.

L’application PS5 de Disney+ est d’ores et déjà disponible et permet ainsi de profiter des films et des séries en 4K avec le support HDR, du moins pour les programmes qui proposent cela. Jerrell Jimerson, vice-président exécutif du service, déclare à ce sujet :

« L’un des éléments clé de notre stratégie d’expansion mondiale consiste à aller là où les consommateurs se trouvent, c’est pourquoi nous sommes ravis d’améliorer à la fois Disney Plus et Star Plus pour les utilisateurs de PlayStation 5. La possibilité de prendre en charge le streaming vidéo 4K HDR sur la plateforme améliorera également l’expérience de visionnage pour les fans. »

Une fois téléchargée, il suffit de se rendre dans l’onglet « Contenu multimédia » dans le menu de la console pour lancer l’application. De quoi profiter dans les meilleures conditions des programmes de Disney, comme les films et les séries Marvel et Star Wars, si c’est votre dada.