Disney Dreamlight Valley : Enfin la possibilité d’interagir avec nos animaux de compagnie ?

S’il est bien possible de jouer à Disney Dreamlight Valley, le jeu est encore loin de sa version complète, puisqu’il est uniquement disponible en accès anticipé. D’ici sa sortie finale, où le jeu passera en free-to-play, il va mettre en place plus de contenus, avec des nouveaux mondes et personnages, mais aussi des patchs corrigeant des bugs et apportant de nouvelles fonctionnalités. L’une des features les plus demandées depuis le lancement était de pouvoir interagir avec nos animaux de compagnie, et il se pourrait que Gameloft mette en place cela assez rapidement.

Hey Valley Villagers! We've been wondering… Would you like to be able to interact with your animal companions? 🤔 — Disney Dreamlight Valley (@DisneyDLV) October 5, 2022

Dans un sondage posté sur Twitter par le compte officiel du jeu, il est demandé à la communauté si elle aimerait avoir la possibilité d’interagir avec les animaux de compagnie en jeu.

Mais ce sondage n’a rien d’une vraie demande, puisque les seules réponses sont « Oui », avec un « Oui (dans la prochaine mise à jour) ». De quoi laisser penser que cette fonctionnalité est bien dans les tuyaux. Elle pourrait donc arriver dès la mise à jour d’octobre, qui devrait bientôt avoir lieu.

Disney Dreamlight Valley est disponible en accès anticipé sur Steam, Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.