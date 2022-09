Disney Dreamlight Valley : La roadmap est dévoilée, avec Le Roi Lion à l’affiche

La machine est lancée pour Disney Dreamlight Valley, qui a débuté son accès anticipé payant. Pour divertir celles et ceux ayant acheté un pack fondateur jusqu’à la vraie sortie du jeu, Gameloft va enrichir l’expérience au fil des mois en ajoutant toujours plus de mondes Disney et Pixar à visiter, comme on a pu le voir avec le monde de Toy Story prévu pour cet automne. On en sait aujourd’hui un peu plus sur les futurs contenus du jeu grâce à une première roadmap.

Un peu de Hakuna Matata dans votre vie

How's your Valley coming along? Already daydreaming about what's next? 💭 Our first two updates will introduce some truly beloved (and maybe even feared) characters, realms and stories – and that's just the start! We'll have more to share soon, so stay tuned ✨ pic.twitter.com/CLltZXL9jX — Disney Dreamlight Valley (@DisneyDLV) September 10, 2022

Avant de retrouver Woody et Buzz, on ira d’abord refaire un tour du côté du monde du Roi Lion, non pas pour aider Simba et compagnie, mais pour y rencontrer Scar. La première mise à jour arrivera dès le début de l’automne et sera centrée sur ce méchant personnage (personne ne t’a pardonné Scar).

L’occasion d’y continuer la quête principale du jeu, tout en découvrant d’autres surprises tenues secrètes. Après cela, ce sera au tour du monde de Toy Story d’arriver d’ici la fin de l’automne. Pour le reste, il faudra attendre 2023.

Disney Dreamlight Valley est disponible en accès anticipé sur Steam, Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.