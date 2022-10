Discord pourrait être intégré à l’écosystème PlayStation dès le mois de mars 2023

Discord et PlayStation sont maintenant collègues depuis pas mal de temps, mais leur partenariat n’a pas encore livré toutes ses promesses. En janvier dernier, le fait de pouvoir lier son compte PSN à son compte Discord devenait enfin possible, mais la collaboration entre les deux entités ne va pas s’arrêter là. Evidemment, à terme, le but de l’application de discussion est d’être pleinement intégré au sein des consoles PlayStation, et selon Tom Henderson de Insider Gaming, cela pourrait prendre encore quelques mois.

Une intégration plus complète sur PS5 ?

Selon l’insider, qui cite ses propres sources, Discord pourrait être pleinement accessible sur PlayStation 4 et PlayStation 5 dès la version 7.00 du logiciel de cette dernière console, qui est amenée à voir le jour le 8 mars 2023. On aurait pu croire que cela arrive plus tôt, mais Henderson affirme que ce ne sera pas le cas, en se fiant à la fiabilité de sa source et à sa proximité sur le dossier.

Cette information a été appuyée par des dataminages, qui ont laissé entrevoir une image qui montrait une notification Discord permettant d’avoir accès à certaines fonctionnalités sur les consoles PlayStation. En revanche, la PS5 serait ici avantagée, avec plus de fonctionnalités que la PS4, comme le fait de pouvoir prendre part à un appel.

Discord et PlayStation n’ont pour l’instant pas fait de commentaires à ce sujet, donc dans tous les cas, patience.