DiRT 5 et Maneater ne bénéficieront pas du cross-save entre la PS4 et la PS5

Pointé du doigt mi-septembre pour son manque d’organisation sur les précommandes de sa console nouvelle génération, Sony ne communique également pas beaucoup sur sa politique de cross-save. Les studios doivent donc prendre la parole eux-mêmes afin de clarifier la situation au cas par cas. Après Yakuza : Like a Dragon et Marvel’s Spider-Man, on sait désormais que les sauvegardes de DiRT 5 et Maneater sur PS4 ne pourront pas non plus être transférées sur PS5.

Quand Sony patine, Aaron Greenberg jubile

Comme l’indique le site Eurogamer, Codemasters, qui développe le jeu de course arcade, a expliqué en réponse à un internaute sur Twitter que « sur Xbox, votre progression pourra être transférée d’une génération à l’autre. Sur PlayStation, vos créations Playgrounds pourront être transférées mais pas les autres sauvegardes du jeu (carrière, monnaie, livrées). Si cela change, nous vous le ferons savoir ! »

Concernant Maneater, il faut se rendre sur les forums de Tripwire Interactive pour découvrir que, contrairement aux versions Xbox One et Xbox Series X | S qui sont similaires, l’application PS4 du jeu est différente de celle sur PS5. Par conséquent, « les trophées, statistiques et sauvegardes ne seront pas transférées. »

Face à la situation assez rocambolesque dans laquelle se trouve la société nippone, Aaron Greenberg, le directeur marketing de Xbox, a profité de l’occasion pour déclarer sur les réseaux sociaux que « chez Xbox, nous donnons la priorité aux joueurs », en réponse à un collègue qui était visiblement très content de reprendre sa partie de Fallout 4 sur la Series X, là où il l’avait arrêtée sur One.

Rappelons que DiRT 5 sortira le 6 novembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One et plus tard cette année sur les plateformes next-gen. Quant à Maneater, il arrivera le 10 novembre sur Xbox Series X | S et le 19 novembre sur PlayStation 5.