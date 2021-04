Le prochain Digital Event de Monster Hunter aura lieu le 27 avril

Monster Hunter Rise est sorti depuis presque un mois maintenant, et la communauté attend désormais des nouvelles concernant les contenus gratuits à venir en jeu. Capcom prendra justement la parole cette semaine à l’occasion d’un Monster Hunter Digital Event pour nous présenter tout cela.

La licence Monster Hunter s’offre un nouveau live

Le Digital Event Monster Hunter d’ Avril 2021 aura lieu la semaine prochaine ! Au programme, les dernières news et trailers de Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin et de la prochaine mise à jour gratuite de Monster Hunter Rise ! 📺 https://t.co/h1lgtCHwMu pic.twitter.com/O5ewn5kHIf — Capcom France (@capcom_france) April 23, 2021

Cet événement aura lieu sur la chaîne YouTube de Capcom le 27 avril prochain à 16 heures. On devrait donc y voir les nouveautés à venir dans Monster Hunter Rise, qui présentera sa première grosse mise à jour. Mais ce sera aussi l’occasion de revenir sur Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin, qui devrait nous montrer de nouvelles images et un nouveau trailer.

Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin sortira le 9 juillet prochain sur Switch et PC.