Diablo IV : Blizzard revient sur les problèmes de connexion de la bêta

La bêta de Diablo IV nous aura permis de constater que Blizzard était sur la bonne lancée avec cet épisode prometteur, mais les premières heures de cet essai auront ravivé des souvenirs que l’on aurait préféré oublié. Entre les erreurs et bugs de lancement et les longues files d’attentes, la bêta du jeu nous a directement renvoyé à l’époque de la sortie catastrophique de Diablo III. Heureusement, la situation s’est vite réglée pour que tout le monde puisse profiter du temps relativement court de cette bêta, mais l’inquiétude s’est tout de même installée au sein de la communauté. Blizzard le sait, et a choisi d’y répondre.

Une bêta qui trouve son réel intérêt pour Blizzard

Rod Fergusson, general manager sur le jeu, a répondu aux questions de NME sur le lancement de cette bêta en reconnaissant d’abord que le studio a rencontré des problèmes, mais que cela ne voulait pas pour autant dire que le jeu final connaîtra la même situation. Au contraire, pour lui c’est là tout le but d’une bêta, qui permet à Blizzard d’améliorer l’expérience pour s’assurer d’un bon lancement :

« De nos jours, le mot bêta a été en quelque sorte mal malmené, avec des gens qui commencent à appeler des choses comme étant des bêtas alors qu’elles ne sont que des bêtas marketing, autrement dit un autre terme pour une démo. Ce n’est pas du tout notre cas. Notre version bêta consiste en fait à tester notre technologie, en particulier du côté de nos serveurs. Nous avons eu un début un peu difficile vendredi […] Ces correctifs ouvriront, espérons-le, la voie à la deuxième bêta ouverte qui aura lieu le week-end prochain et ouvriront finalement la voie au lancement de Diablo 4 le 6 juin. Parfois, en tant que joueur, cela peut être un peu frustrant, mais ils doivent reconnaître qu’ils nous aident à améliorer le lancement du jeu. »

Espérons-le, car il serait dommage de voir le titre rater son lancement après un tel historique pour la saga. On va croire que les bonnes leçons ont été tirées, et on pourra le constater dès vendredi, lorsque la deuxième bêta sera ouverte à tous.

Diablo IV est prévu dans sa version complète pour le 6 juin prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.