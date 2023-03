Diablo IV : Tout savoir sur la bêta du jeu (dates, comment y accéder…)

Diablo IV ne sortira dans sa version complète que durant le mois de juin, mais Blizzard compte nous en offrir un premier aperçu avec une bêta qui sera ouverte à tout le monde, ou presque. Cette bêta aura lieu en deux temps, avec un premier week-end réservé à celles et ceux qui ont précommandé le jeu, tandis que le reste du public pourra goûter à l’Enfer le week-end suivant sans prérequis. Cette bêta est maintenant à nos portes, et si vous souhaitez vous préparer pour celle-ci, voici tout ce qu’il faut savoir sur la bêta de Diablo IV.

Quand aura lieu la bêta ?

Cette bêta de Diablo IV sera donc divisée en deux week-ends, à savoir :

Du 17 mars à 17 h (heure de Paris) au 20 mars à 20 h : Accessible pour les précommandes

Du 24 mars à 17 h (heure de Paris) eau 27 mars à 21 h : Accessible à tous

Si vous avez participé à la première bêta, vous pourrez continuer votre progression sur la deuxième, sans avoir besoin de vous réinscrire ou de retélécharger cette dernière.

Où précommander Diablo IV ?

Si vous n’avez pas encore réservé votre exemplaire, vous trouverez ici un comparateur de prix pour savoir où Diablo IV est au meilleur prix. Ce comparateur est mis à jour en quasi-temps réel et propose une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

Comment activer son code d’accès ?

Vous avez précommandé Diablo IV et souhaitez participer à la première bêta ? Rien de plus simple si vous avez précommandé une édition numérique, qui vous donnera directement accès à la bêta. Pour les versions physiques, c’est plus compliqué.

Rendez-vous sur le site officiel de la bêta et connectez-vous sur votre compte Battle.net. Cliquez sur le bouton « Activer un code », puis entrez le code reçu lors de l’achat du jeu ainsi que la plateforme sur laquelle vous comptez jouer.

Pour la bêta publique de la deuxième semaine, aucun code n’est requis. Il suffira simplement de télécharger la bêta quand elle sera disponible pour ensuite y jouer.

Où et quand pré-télécharger la bêta ?

Pour les petites connexions, Blizzard a pensé à tout puisque le pré-téléchargement de la bêta aura lieu dès aujourd’hui :

Première bêta : Pré-téléchargement disponible dès le mercredi 15 mars à 17 h

Deuxième bêta : Pré-téléchargement disponible dès le mercredi 22 mars à 17 h

Si vous comptez jouer à la bêta de Diablo IV sur PC, il faudra vous rendre sur le client Battle.net pour y voir l’icône de Diablo IV et télécharger le client de la bêta dès qu’il sera disponible. Sur consoles, la page du jeu apparaitra sur le Xbox Store et le PlayStation Store. Il faudra ensuite être connecté au bon compte Battle.net pour pouvoir participer.

Quel contenu sera disponible dans la bêta ?

Cette bêta de Diablo IV donnera accès aux premières heures du jeu avec le prologue et le premier Acte (quête principale et quêtes secondaires inclues), qui nous emmènera du côté de la zone des pics Brisés, qui seront entièrement disponibles pour que l’on s’y perde entre les montagnes enneigées. On pourra notamment y visiter le hameau de Kyovashad, un petit village qui vous servira en quelque sorte de HUB pour améliorer votre équipement et vous offrir une pause bien méritée après avoir pillé quelques donjons.

Parmi les événements auxquels on pourra prendre part, on retrouve les événements de légion, qui demandent de résister à des vagues de démons pour obtenir quelques récompenses. Les boss mondiaux seront aussi de la partie, à commencer par Ashava, qui demandera de la coopération entre les différent joueurs pour en venir à bout. Ce boss n’apparaitra qu’à des horaires spécifiques, qui sont les suivantes :

le 18 mars à 18 h et 20 h et le 19 mars à 6 h et 8 h

le 25 mars à 18 h et 20 h et le 26 mars à 7 h et 9 h

Notez que pour le premier week-end de bêta, seules les classes du Barbare, du Voleur et du Sorcier seront disponibles. Les classes du Druide et du Nécromancien seront ensuite présentes dans le deuxième week-end de bêta, en plus des trois autres. Vous serez en mesure de monter vos personnages jusqu’au niveau 25.

Quelles sont les configurations PC requises pour la bêta ?

Si vous comptez jouer sur PC, voici les configurations recommandées par Blizzard pour accéder à la bêta de Diablo IV dans de bonnes conditions :

Configuration minimale

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Windows 10 64 bits Processeur : Intel Core i5-2500K ou AMD FX-8100

Intel Core i5-2500K ou AMD FX-8100 Mémoire : 8 Go de RAM

8 Go de RAM Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 660 ou AMD Radeon R9 280

NVIDIA GeForce GTX 660 ou AMD Radeon R9 280 DirectX : version 12

version 12 Espace disque : SSD avec 45 Go d’espace disponible

Configuration recommandée

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Windows 10 64 bits Processeur : Intel Core i5-4670K ou AMD R3-1300X

Intel Core i5-4670K ou AMD R3-1300X Mémoire : 16 Go de RAM

16 Go de RAM Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 970 ou AMD Radeon RX 470

NVIDIA GeForce GTX 970 ou AMD Radeon RX 470 DirectX : version 12

version 12 Espace disque : SSD avec 45 Go d’espace disponible

Diablo IV est prévu dans sa version complète pour le 6 juin prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.