Diablo Immortal rapporte plus de 1 million de dollars par jour à Blizzard

Malgré les critiques sur son modèle économique et ses notes catastrophiques sur Metacritic, difficile de qualifier Diablo Immortal d’échec, puisqu’il est en train de rapporter très gros à Blizzard. En seulement deux semaines, le titre avait réussi à générer près de 24 millions de dollars, soit un démarrage très correct pour un free-to-play de la sorte. Et si le rythme a forcément baissé depuis, le jeu continue d’amasser des millions de dollars.

Une courbe qui baisse, mais qui reste haute

Le site MobileGamer.biz nous permet de mieux nous rendre compte des gains générés par le jeu, en montrant que le jeu a généré 49 millions de dollars lors de son premier mois d’existence.

Le gros de ces revenus ont été enregistré lors de la première semaine de sortie de Diablo Immortal, et on peut voir que la courbe de gains a peu a peu diminué malgré quelques hausses soudaines. Pour le moment, le jeu arrive encore à engranger plus d’un million de dollars par jour, mais encore faut-il qu’il arrive à se stabiliser dans les jours à venir.

A titre de comparaison, c’est évidemment beaucoup moins qu’un Genshin Impact, qui arrive à amasser 1 milliard de dollars tous les six mois, mais c’est aussi beaucoup plus d’un Apex Mobile (environ 280 000 dollars par jour à la fin de son premier mois).

On attendra maintenant de voir si le jeu arrivera à maintenir ce rythme, où si son mauvais bouche-à-oreille lui fera plus de mal que prévu.