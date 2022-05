Diablo Immortal est interdit de sortie en Belgique et aux Pays-Bas à cause des lootboxes

Après des années d’attentes, parfois avec méfiance, la communauté Diablo va enfin pouvoir poser les mains sur la version définitive de Diablo Immortal, qui sortira ce jeudi 2 juin en France. Mais ce lancement ne s’effectuera pas partout dans le monde, puisque nos voisins belges et néerlandais n’auront pas accès au jeu, étant donné que la Belgique et les Pays-Bas ont des règles beaucoup plus encadrées sur la notion de lootboxes.

Les lootboxes privent le jeu d’une sortie dans plusieurs pays

Cela fait plusieurs années que les pays de l’Union Européenne renforcent leurs lois à propos des lootboxes, comme on a pu le voir avec FIFA ou encore Star Wars Battlefront II, et c’est sans surprise que Blizzard confirme aujourd’hui à Eurogamer qu’afin de se plier aux lois de la Belgique et des Pays-Bas, Diablo Immortal ne sera pas disponible sur ces territoires :

« Diablo Immortal ne sera pas disponible en Belgique ou aux Pays-Bas, et n’apparaîtra pas sur Battle.net ou l’application belge et néerlandaise ou Google Play Store. Cela est lié à l’environnement d’exploitation actuel des jeux dans ces pays. Par conséquent, les préinscriptions pour le jeu ne sont pas accessibles sur ces marchés. »

En France, le jeu sera bien disponible dès le 2 juin prochain. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre article complet sur le lancement de Diablo Immortal.