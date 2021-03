L’Allemagne pourrait rendre les jeux avec loot boxes déconseillés aux moins de 18 ans

Les loot boxes ne cessent de faire débat partout dans le monde et surtout en Europe, où la loi de certains pays tente de restreindre la pratique dans les jeux vidéo. Cette fois-ci, c’est l’Allemagne qui s’empare du sujet avec une réforme de sa protection à l’enfance, qui vise à protéger les plus jeunes de ces mécaniques décrites comme dangereuse.

Une histoire de classification

C’est le site Der Spriegel qui rapporte cela, en nous informant que la réforme était passée au Bundestag (l’assemblée parlementaire allemande) et qu’elle doit maintenant être approuvée par le Bunderast (le Conseil fédéral). Cette réforme indique que les loot boxes présentent des mécaniques de pari, et donc des risques qui découlent de ce genre de pratiques, contrairement à ce que pouvait penser Peter Moore.

Qu’est ce que cela changerait pour les jeux impliqués ? Principalement leur classification. Avec cette nouvelle loi, tous les jeux comportant des loot boxes seraient ainsi classifiés 18+, et donc déconseillés aux moins de 18 ans. Si cela est déjà le cas pour certains, cela pourrait affecter d’autres titres comme les FIFA avec son mode FUT.

Rappelons qu’en Allemagne, la norme USK est en vigueur sur les jeux et se présente de la même façon que pour le PEGI. Actuellement USK 0 (sans restriction d’âge), les FIFA pourraient donc passer en USK 18

Reste maintenant à voir si cette réforme va être approuvée et si Electronic Arts (et d’autres) prendra la décision de changer quelques chose à son jeu ou non.