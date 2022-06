Devolver Digital tiendra son showcase dans la nuit du 9 au 10 juin en compagnie de Suda51

Le programme du Summer Game Fest est déjà bien rempli, mais il faut s’attendre à ce que quelques conférences surprises surgissent de nulle part. C’est le cas de celle de Devolver Digital, même si, entre nous, on imaginait bien que l’éditeur reviendrait à nouveau avec son propre Direct, comme toutes ces dernières années.

La conférence la plus loufoque revient

Watch the 'Devolver Digital Marketing Countdown to Marketing' on June 9 at 3:00PM Pacific! Sensational new game reveals and blessed news for @CultOfTheLamb demand your attention. pic.twitter.com/EMcse6KRtF — Devolver Digital (@devolverdigital) June 3, 2022

Devolver a donc choisi de diffuser son « Devolver Digital Marketing Countdown to Marketing » juste après les festivités de la cérémonie d’ouverture du Summer Game Fest, et nous donne donc rendez-vous le 10 juin à minuit, ou plutôt le 9 juin à 23h59 (histoire de ne pas se tromper de nuit).

Le showcase devrait durer aux alentours de 30 minutes, et devrait nous réserver pas mal d’annonces inédites, tout en nous donnant des nouvelles du jeu Cult of the Lamb, prévu pour sortir dans le courant de l’automne.

On imagine que le ton et la mise de scène de l’émission seront toujours aussi barrés que les précédentes conférences de l’éditeur, et on peut déjà presque l’affirmer puisque le tout sera présenté par Suda51. Ah non pardon, par « mecha » Suda51. Pourquoi, comment, on ne sait pas, mais on devrait au moins décrocher quelques sourires avec tout ça.