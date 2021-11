Devil May Cry : L’anime de Netflix a droit à de premiers détails

Netflix est désormais maître dans le domaine de l’adaptation de jeux vidéo en séries ou en film, et le géant de la SVOD a récemment annoncé que l’un de ses projets en cours était un anime portant sur Devil May Cry. C’est le producteur Adi Shankar qui se cache derrière cette adaptation, après avoir produit la série Castlevania, et il donne aujourd’hui quelques détails sur l’avancement du projet à IGN Japan.

Pas de Chris Pratt au doublage ici

Le producteur indique dans un premier temps que tous les scripts de la saison 1 sont terminés, et qu’ils ont été écrits en collaboration avec Alex Larsen (qui a aussi écrit sur la série Yasuke). Cette première saison contiendra 8 épisodes, dont on ignore la durée pour le moment.

Mais Adi Shankar ne veut clairement pas s’arrêter là, car comme pour Castlevania, il indique que l’histoire s’étalera sur plusieurs saisons, avec un « arc principal muli-saisons ».

Si l’on en croit ses déclarations, la série devrait rependre les débuts de l’intrigue des jeux, puisqu’il confirme que Vergil et Lady apparaitront aux côtés de Dante. Dante qui ne sera d’ailleurs pas doublé par Chris Pratt, comme le producteur l’indique en rigolant suite au casting de l’acteur américain dans les rôles de Mario et de Garfield.

Par ailleurs, il indique aussi travailler en étroite collaboration avec Capcom, notamment avec Hiroyuki Kobayashi, qui a travaillé sur le premier DMC ainsi que sur la première série animée de Madhouse. La série devrait entrer en production dès le début d’année 2022.