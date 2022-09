Deviation Games : Le studio qui travaille sur une exclu PlayStation perd déjà son cofondateur

L’an dernier, PlayStation a annoncé travailler en étroite collaboration avec un tout nouveau studio nommé Deviation Games. Ce dernier n’avait pas été fondé par n’importe qui, puisque l’on retrouvait à sa têteDave Anthony et Jason Blundell, des anciens de Treyarch qui ont longtemps œuvré sur la licence Call of Duty. Et tandis que l’on a toujours pas de vraies nouvelles concernant le jeu sur lequel travaille le studio, on apprend que l’un de ses deux cofondateurs à déjà quitté le navire.

Un départ important, d’autres arrivées pour compenser

Jason Blundell ne fait donc désormais plus partie de Deviation Games, comme le confirme le studio sur les réseaux sociaux. Il sera remplacé par Louis Castle, qui a surtout été reconnu pour son travail sur la licence Command and Conquer :

« Deviation Games annonce que Jason Blundell a quitté le studio. Nous apprécions les contributions de Jason et nous lui souhaitons le meilleur dans ses projets futurs. Deviation continuera d’être dirigé par le PDG Dave Anthony, qui a également assumé le rôle de réalisateur du jeu l’année dernière et reste une force directrice pour l’avenir. »

Par la suite, le studio rappelle que l’équipe est aussi désormais constituée de vétérans de l’industrie, comme Jonathan Hawkins et Dean Rymer (God of War) ou encore Tony Flame (Call of Duty: Black Ops). Rappelons que Deviation Games travaille actuellement sur un AAA basé sur une nouvelle licence. On ignore encore pourquoi Blundell a quitté le studio, mais on imagine que l’histoire devrait vite sortir.