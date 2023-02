Destiny 2 : La prochaine extension Lightfall dévoile son trailer de lancement

Annoncé l’an dernier, Lightfall (ou Eclipse en français), la prochaine extension de Destiny 2, a profité du State of Play diffusé hier soir pour donner de ses nouvelles. Au programme, un très joli trailer de lancement mettant notamment en scène le Témoin, un redoutable ennemi présenté comme étant le responsable de la première Chute des Gardiens.

Sortie le 28 février sur PC et consoles

Pour rappel, ce prochain chapitre, l’avant-dernier du MMOFPS opposant la Lumière et les Ténèbres, nous invitera à affronter Calus et sa Légion de l’Ombre au sein de la cité colorée de Néomuna sur Neptune. En plus d’intégrer du nouveau contenu et un Season Pass inédit par l’intermédiaire de la Saison de la Résistance, le DLC nous laissera parcourir la ville à l’aide d’un grappin grâce à la doctrine Filobscure.

Rendez-vous le 28 février prochain pour découvrir Destiny 2: Lightfall sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S. Pour ceux et celles qui souhaiteraient se lancer dans le jeu avec cette extension ou juste rafraichir leur mémoire, sachez que Bungie a partagé une petite vidéo récapitulative interactive sur son site plus tôt ce mois-ci.