Destiny 2 annonce la date de sortie de son extension Lightfall ainsi que son arrivée sur l’Epic Games Store

Bungie a été très transparent ces dernières années sur le développement des extensions de Destiny 2, et cela fait un moment que l’on sait que la prochaine aventure qui attend nos personnages sera Lightfall. Mais on avait encore peu de détails à propos de cette extension, jusqu’à ce que le studio s’attarde dessus à l’occasion d’un live juste avant l’ouverture de la Gamescom, qui permet de nous apprendre beaucoup de choses, dont la date de sortie de Lightfall.

Une extension très attendue

Pas besoin de faire durer le suspense plus longtemps, Destiny 2: Lightfall sera accessible dès le 28 février 2023 sur toutes les plateformes, soit un peu plus d’un an après l’extension La Reine Sorcière.

Cette extension apportera une nouvelle campagne qui entraînera nos Gardiens sur Neptune, et ils auront bien besoin de nouveaux pouvoirs pour contrer la menace qui pèse sur l’une des villes de la planète. On notera par exemple l’apparition d’un grappin, qui sera accessible à toutes les classes et qui permettra de se déplacer plus rapidement sur le champ de bataille.

On a aussi pu découvrir quelques détails sur les saisons à venir grâce à plusieurs trailers, que vous retrouverez ci-dessous.

Une arrivée en fanfare chez Epic Games

En plus de cela, Bungie a annoncé que Destiny 2 était maintenant disponible sur l’Epic Games Store, avec un pack anniversaire à télécharger gratuitement.

Histoire de fêter cette arrivée, des items cométiques seront distribués dans Fortnite et Fall Guys entre aujourd’hui et le mois de septembre. Des costumes en provenance de Fortnite feront aussi leur apparition dans Destiny 2.

L’avenir de Destiny 2 est donc tout tracé, et le jeu semble avoir encore de belles années devant lui.