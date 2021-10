Le Desert Bus de l’espoir revient en novembre pour un nouveau marathon caritatif

Comme chaque année depuis 2013, le Desert Bus de l’espoir, organisé par l’association « Loisirs Numériques », reprend la route afin de récolter des dons pour la bonne cause. Un échauffement avec des streamers est même prévu avant le marathon traditionnel.

« Donnez Donnez… »

Avec la crise sanitaire en 2020, l’évènement a été quelque peu chamboulé en optant pour un Desert Bus en ligne. Cela n’a pas empêché les gens d’être extrêmement généreux en donnant plus de 60 000€ à l’association Petits Princes qui réalise les rêves d’enfants gravement malades. D’ailleurs, les invités de cette édition partageront leurs rêves d’enfant avec le public.

Afin d’offrir un côté hybride à l’évènement, et accessoirement récolter plus de dons tout en donnant plus de visibilité, celui-ci prendra d’abord la forme d’un « Warm Up » sur les chaînes Twitch des streamers partenaires du 5 au 12 novembre (voici un lien pour vous inscrire si vous voulez en être) pour ensuite enchaîner quelques jours plus tard avec le marathon classique du 19 au 21 novembre également sur Twitch.

Pour rappel, le format consiste à inviter différentes personnalités, du jeu vidéo ou du monde de la culture, qui amènent chacun un cadeau à faire gagner aux spectateurs afin de les inciter à faire des dons. Durant un petit moment, ces personnes prennent le volant du bus virtuel tout en répondant aux questions des animateurs. Pour y avoir assister plusieurs fois, on y découvre souvent des anecdotes assez amusantes.

On invite bien évidemment à tout le monde à y assister et surtout à donner pour une cause qui en vaut la peine.