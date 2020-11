Le Desert Bus de l’espoir se lance dès ce soir pour un week-end caritatif

Comme chaque année, le Desert Bus de l’espoir va démarrer son véhicule jaune pixelisé afin d’œuvrer pour une bonne cause.

Une année particulièrement importante pour se mobiliser

Loisirs Numériques organise de nouveau un marathon caritatif dans le but d’amasser des dons au profit de l’association « Petits Princes » qui réalise les rêves d’enfants malades. Cela prend la forme d’un stream diffusé sur plusieurs jours où de nombreux invités prennent la manette/le volant sur une simulation où il faut conduire un bus dans un désert affreusement vide et redondant. Tout en parlant de leurs expériences, parcours, et anecdotes, ils proposent en plus de nombreux cadeaux afin d’inciter les gens à donner.

Des habitués comme Brigitte Lecordier (la comédienne doublant Oui-Oui ou Goku enfant dans Dragon Ball) ou encore Benzaie, et bien d’autres vont ainsi animer ces nombreuses heures pour divertir et aider l’association à exploser le record en dépassant les 50 000€ d’il y a deux ans (48 000€ ont été récoltés l’année dernière).

Le Desert Bus de l’espoir se déroule donc du 20 au 22 novembre prochain pour un total de 60 heures en continue. Rendez-vous dès ce soir sur la chaîne Twitch de l’évènement à partir de 19h pour le coup d’envoi. Voici le lien pour faire un don aux Petits Princes. L’année est d’ailleurs assez particulière dans le domaine de la santé comme vous le savez, il est ainsi important de se mobiliser pour donner un peu d’espoir en cette période trouble.