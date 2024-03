Des images d’une supposée Xbox Series X sans lecteur de disque apparaissent en ligne

Le mix entre la Series X et la Series S

Comme d’habitude avec ce genre de rumeurs, on fera très attention à ce que l’on lit et ce que l’on voit, même si les photos en question pourraient parler d’elle-même et rappellent la situation autour de la PS5 Slim. On y voit ici une Xbox Series X blanche, qui serait dépourvue de tout lecteur de disque, et qui colle avec les plans qui avaient fuités chez Microsoft. Une telle console pourrait être lancée cette année, entre juin et juillet, si l’on se fie aux précédents leaks entourant le constructeur.

Il n’y aurait pas d’autres changements majeurs ici en dehors de quelques petites améliorations comme une meilleure ventilation, qui restent à être vérifiées. La console serait une sorte de compromis entre la Xbox Series X classique et la Xbox Series S, avec toute la puissance de la première et l’orientation vers le tout numérique de la deuxième. De quoi faire baisser un peu le prix, sans doute autour du prix de la PS5 Digital. Cela reste encore à confirmer et l’authenticité de ces photos est toujours à prouver. Réponse dans les prochaines semaines.