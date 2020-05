Dépanneur Nocturne le projet auto-édité de KO_OP est disponible

Dépanneur Nocturne a été annoncé pendant l’événement numérique Wholesome Games qui s’est déroulé aujourd’hui à 19 heures. Le studio de développement canadien KO_OP a alors pu exposer deux nouveaux jeux, le premier se nomme Winding Worlds et avait déjà fait sa sortie sur l’Apple Arcade, mais c’est le deuxième que nous allons détailler plus bas.

Faire ses courses la nuit dans une boutique en plein Montréal

Dépanneur Nocturne nous met dans la peau d’un malheureux qui a oublié d’acheter un cadeau pour sa copine alors que celle-ci entend bien recevoir un présent dans la soirée. Le protagoniste part à 11 heures du soir à la recherche d’une boutique toujours ouverte afin de trouver le cadeau idéal pour sa dulcinée, il repère alors une petite devanture d’une épicerie qui n’a pas encore éteint ses lumières.

On se trouve au centre d’un jeu d’exploration dans un Montréal aux allures mystiques qui va nous forcer à fouiller les recoins du magasin avec l’aide de sa propriétaire au comportement singulier afin de trouver le parfait présent à offrir à sa copine. Il ne faudra pas longtemps pour trouver un cadeau puisque le jeu se décrit comme court avec un temps de complétion estimé à une heure ou deux.

Ce titre est alors la première oeuvre de la maison d’édition interne du studio : KO_OP mini. On nous explique que le fait d’auto-éditer leurs projets permettra à KO_OP de sortir des œuvres expérimentales et créatives plus facilement et sans les contraintes d’une plus grosse production. Dépanneur Nocturne est sorti aujourd’hui sur Steam au prix de 3,99€ et est jouable en français et en anglais.