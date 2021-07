Demon Slayer The Hinokami Chronicles : Gameplay, date, infos… tout savoir en vidéo

S’il y a bien une œuvre qui cartonne ces derniers temps, c’est bien Demon Slayer. Le manga a écoulé ses tomes par millions et l’anime a connu un réel succès. Le film a lui-aussi cartonné dans nos salles de cinéma. Il était donc tout naturel qu’une adaptation sur consoles se fasse un jour. Celle-ci se nomme Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles et sortira en fin d’année.

Histoire de tout connaitre de ce jeu vidéo, on vous résume toutes les informations connues en vidéo. Gameplay, casting, modes de jeu… On vous centralise tout ce qu’il y a à savoir, en attendant sa sortie fixée au 15 octobre sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series.