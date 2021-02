Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan présente Tanjiro et Nezuko en vidéo

Le Kimetsu Matsuri Online 2021 s’est tenu hier et a révélé de nombreuses informations sur l’avenir de la licence Kimetsu no Yaiba, notamment avec la saison 2 de l’anime. Mais c’était aussi l’occasion de présenter Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan avec une première vidéo de gameplay, et voici que des présentations de personnages ont été publiées dans la foulée.

De nombreuses minutes de gameplay en plus

Gematsu nous permet donc de voir ces deux nouvelles vidéos qui nous présentent Tanjiro et Nezuko. On peut donc voir les mouvements spéciaux du frère et de la soeur durant quelques secondes de gameplay, afin d’apprécier la science de la mise en scène de CyberConnect 2.

Le site s’est aussi procuré un extrait plus long pour le gameplay présenté hier, où on peut voir Zenitsu et Inosuke en action. Ces deux-là auront certainement droit à des vidéos d’introduction similaires dans les prochains jours.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan sera disponible courant 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.