Decarnation : Le jeu d’horreur narratif sortira en mai sur PC et Switch

Projet indépendant chapeauté par le studio parisien Atelier QDB, Decarnation est un jeu d’horreur narratif qui a été repéré par Shiro Unlimited, le nouveau label d’édition de Shiro Games. Après quelques timides apparitions depuis son officialisation l’année passé, le titre semble être prêt à sortir et a dévoilé une nouvelle bande-annonce lors du Future Games Show de ce soir pour confirmer une période de sortie.

Une fenêtre de sortie, un trailer et un prix

Intrigant dès ses premières images, Decarnation nous enverra dans un univers fantasmagorique en 2D où l’on y suivra les aventures de Gloria, une danseuse de cabaret qui cherche à gérer sa carrière et ses relations face aux rêves (et surtout aux pires cauchemars) qui peuplent un autre monde. Avec son esthétique particulière, son ambiance qui donne envie d’être effleurée et ses inspirations aux films de Satoshi Kon et David Lynch, , le jeu nous avait fait bonne impression lors de notre première prise en main. Une impression enthousiasmée, qui ne demande qu’à être confirmée à sa sortie.

Et cela tombe bien puisqu’on apprend que le jeu sortira courant mai 2023, à la fois sur Nintendo Switch et PC via Steam. Pas encore de date précise mais le studio devrait nous confirmer ça très prochainement. On sait cependant qu’il sera vendu au prix de 14.99€ et sera disponible en version numérique. Histoire de marquer le coup, une nouvelle bande-annonce a été diffusée, qui permet de doucement palper l’ambiance qui nous attend.