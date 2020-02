La Switch Animal Crossing aura du retard au Japon à cause du coronavirus

Le coronavirus cause actuellement de nombreux morts en Chine, et son impact s’étend même sur les différentes industries qui sont basées dans le pays. On apprenait ce matin que la version Switch de The Outer Worlds prendrait du retard afin de limiter les risques d’exposition au virus pour les employés chinois produisant le jeu, mais ça ne s’arrête pas là. La production de la Switch aux couleurs d’Animal Crossing va également être touchée.

Des retards au Japon, mais pas forcément en Europe

C’est en tout cas ce qu’annonce Nintendo, en précisant que la société Foxconn, principale entreprise chinoise productrice de produits Nintendo à destination du Japon, préfère ne prendre aucun risque afin de veiller à la sécurité de ses employés.

Cela concernerait à l’heure actuelle les consoles livrées au Japon, et pas celles prévues en Occident (qui sont fabriquées au Vietnam). Les précommandes pour la console devaient ouvrir dès dimanche, mais elles ont été reportées à une date indéterminée. Il en est de même pour le réapprovisionnement des packs Ring Fit Adventure, en rupture de stock depuis pas mal de temps au Japon, et qui sont également touchés par cette fermeture.

On ne pourra que saluer cette décision, qui permet de ne pas prendre de risques quant à la santé des différentes personnes qui travaillent là-bas, même si aucun cas n’a encore été recensé parmi les employés.