A chaque week-end, on vous propose un débrief de l’actualité jeu vidéo. Dans cette vidéo, on revient ainsi sur les dernières rumeurs qui tournent autour de Starfield ou encore le rapprochement de Microsoft et Bethesda pour une conférence. Des annonces également, avec Lies of P ou encore TimeSplitters mais aussi des premières informations sur le Summer Game Fest.