Dans cette vidéo, on revient logiquement sur les actualités liées à Ubisoft. En plus de la sortie de Prince of Persia: The Lost Crown, l’éditeur français a communiqué à plusieurs reprises, que ce soit par rapport à Project U, au retour de BattleCore Arena ou aux propos tenus en parallèle de la refonte d’Ubisoft+. On revient aussi sur les déclarations autour de Final Fantasy 17, de l’arrivée de Foamstars dans le PlayStation plus de février ou encore de la date de STALKER 2 et de l’annonce de Top Spin 2K25.

Partager cet article sur