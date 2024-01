Si vous cherchez un condensé de l’actualité, ne cherchez plus, on est là pour ça. On vous propose ainsi de faire le tour des actualités de la semaine passée, entre les rumeurs autour de la prochain Switch, la présentation Xbox qui est imminente avec de futures informations sur le jeu Indiana Jones ou encore un potentiel retour de Spyro. On évoquera aussi l’annonce de SMITE 2 et de la MSI Claw, nouvelle console portable.

