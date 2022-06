Débrief’ : Assassin’s Creed, Fallout 5, Final Fantasy 7, Dragon’s Dogma 2 et Crisis Core

Comme chaque dimanche, on vous propose un débrief’ de l’actualité en vidéo. Ce week-end n’y déroge pas, et après vous avoir déjà résumé les nombreuses conférences (à retrouver sur notre chaîne YouTube), on s’attarde sur les autres annonces. Difficile de ne pas revenir sur l’anniversaire d’Assassin’s Creed, qui prépare du contenu pour Valhalla et l’annonce du prochain jeu en septembre.

D’autres anniversaires étaient à noter, avec Dragon’s Dogma, qui a officialisé une suite, et Final Fantasy VII qui avait beaucoup de choses à nous dire : un remaster de Crisis Core ou encore la suite du remake avec Final Fantasy Rebirth. On évoquera aussi les nouvelles informations autour de Starfield, la confirmation d’un Fallout 5 ou encore le rebond de la conférence Xbox Bethesda.