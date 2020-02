Le gouvernement chinois supprime le jeu Plague Inc de l’App Store

Plague Inc, le jeu de stratégie sorti en 2012, vient d’être retiré de l’App Store chinois par le gouvernement pour contenu illégal. Dans un communiqué officiel, le studio Ndemic Creation explique que la situation est « hors de contrôle » et qu’ils font tout pour que les joueurs chinois puissent de nouveau y avoir accès.

Pour être bien précis sur les raisons évoquées, le communiqué parle de “contenu illégale en Chine comme l’a déterminé l’Administration du Cyberespace de Chine ».

Le Coronavirus en cause ?

Bien évidemment, difficile de pas y avoir un lien avec le Coronavirus qui touche essentiellement la Chine depuis quelque temps, mais aussi le monde entier. On rappelle qu’en janvier, les ventes de Plague Inc ont explosé un peu partout, et en particulier en Chine, si bien que Ndemic Creation a pris le soin de communiquer officiellement que le jeu (dont le but est de répandre un virus à travers le monde et de tuer le plus d’êtres humains) n’était pas un modèle scientifique. Il possède cependant un caractère informatif reconnu par des institutions sérieuses comme le CDC.

Toutefois, il reste encore à déterminer quel est exactement ce « contenu illégal » dont parle le gouvernement puisque ce dernier ne mentionne aucun élément en particulier. Comme énoncé par Daniel Ahmad, analyste à Niko Partners et spécialiste du marché asiatique en ce qui concerne le jeu vidéo, les raisons peuvent être nombreuses. Parmi les plus sérieuses, on retient d’abord que le titre est sorti avant que les autorités décident de valider eux-mêmes les jeux pouvant être diffusés sur le territoire. Deuxièmement, que le titre pourrait désinformer la population sur la situation actuelle.

Speculation for why it could have been removed. 1. The game was never actually licensed to launch in China. It launched prior to that law coming into place. 2. The virus always starts in China no matter what. Might be an issue? 3. Might mislead people looking for advice? — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 27, 2020

Enfin, cela peut être aussi lié à la mise à jour de décembre 2019 qui permet de diffuser des « fake news » dans le jeu. Toujours d’après Ahmad, il semble que ce soit le seul jeu lié à des virus retiré de l’App Store. On peut donc émettre quelques soupçons quant à la réelle nature de cette suppression.