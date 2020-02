Débrief’ : Animal Crossing, Biomutant, Uncharted le film et Persona 5 Switch

Nouveau dimanche, nouveau débriefe. Dans cette vidéo, on revient sur les temps forts de la semaine avec l’actualité qui a marqué le secteur du jeu vidéo. Comptez sur nous pour vous parler d’un maximum de choses pertinentes en moins de dix minutes.

Animal Crossing se dévoile pleinement

Bien sûr, le gros rendez-vous de cette semaine, c’est un Nintendo Direct consacré à Animal Crossing New Horizons. Le constructeur est revenu sur sa prochaine grosse production avec une présentation complète. On fait donc le point sur les nouveautés avec notamment un aspect personnalisation bien plus important et bien d’autres joyeusetés.

Biomutant donne des nouvelles

Après une longue période sous silence, Biomutant a enfin donné de ses nouvelles. Certes, nous n’avons toujours pas de date, mais le projet existe toujours bel et bien. Bonne nouvelle ! L’équipe prend le temps de peaufiner leur RPG et arrivera « quand il sera prêt »

Le film Uncharted se concrétise

On fera aussi le point sur les prochaines adaptations de jeux vidéo en films avec notamment des nouvelles du long-métrage Uncharted ou celui de Borderlands. On parlera aussi de Sony à la PAX et à la GDC, de Persona 5 Royal sur Switch et d’autres choses. Pensez bien sûr à vous abonner pour ne louper aucun débriefe.